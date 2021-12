Vibo Valentia, bar danneggiato da 10 colpi di pistola

di Luca Venturino 13 Dicembre 2021

Un bar tabaccheria situato nella periferia di Vibo Valentia, in Calabria, è stato recentemente danneggiato da alcune persone non identificate che hanno sparato dieci colpi di pistola contro la facciata del locale.

Pare trattarsi di un atto intimidatorio nei confronti del titolare, che già in passato fu preso di mira da alcuni episodi della stessa matrice. La Squadra mobile di Vibo Valentia, composta sia da poliziotti che carabinieri, si è attivata tempestivamente per indagare il caso, individuando come ipotesi investigativa una possibile estorsione. Al proseguire delle indagini, infine, verranno prese in considerazione le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.