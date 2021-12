Vibo Valentia, incendio distrugge un ristorante pizzeria

di Luca Venturino 30 Dicembre 2021

Intorno alle ore 17 del 28 dicembre un incendio ha avvolto il ristorante-pizzeria ‘Vista Mare’, posto sul lungomare di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, e nonostante il tempestivo intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un autobotte e autopompa, il locale è stato completamente distrutto dall’imperversare delle fiamme.

Il ristorante fortunatamente era chiuso, e quindi non ci sono state vittime, ma ora è completamente inagibile: l’incendio ha danneggiato l’intera struttura, propagandosi fino in cucina e divorando gli arredi. Le forze dell’ordine locali stanno tutt’ora accertando le cause e, nell’attesa del rapporto tecnico redatto dai colleghi dei Vigili del Fuoco, hanno formulato sia un’ipotesi incidentale, in cui l’incendio si sarebbe generato in seguito all’esplosione di una bombola del gas, che un’ipotesi di origine dolosa.