Vibrisse Shake è la prima bevanda per gatti, in lattina

Se avete dei gatti, sarete lieti di sapere che sta per uscire sul mercato Vibrisse Shake, la prima bevanda per felini. Non si tratta di un prodotto nato per essere utilizzato per l’alimentazione tramite sondino o una formulazione liquida di diete per gatti con particolari problemi di salute, bensì di un brodo a vari gusti da utilizzare nell’alimentazione quotidiana dei nostri amici a quattro zampe.

L’azienda Croci, nota nel settore dei pet, ha deciso di creare questa bevanda per cercare di aiutare i gatti ad assumere giornalmente il quotidiano e giusto quantitativo di acqua.

Come di sicuro saprete se avete gatti, i mici tendono a bere poco (di sicuro se mangiano cibo umido o casalingo, un po’ di più se mangiano crocchette), il che può creare in realtà problemi per la loro salute, soprattutto per quanto riguarda problemi di sviluppo di insufficienza renale, calcoli o anche solo per una loro corretta idratazione.

Da qui nasce l’idea di Vibrisse Shake. Si tratta di una bevanda a base di brodo, con il 95% di brodo di carne o pesce e il 5% di carne o pesce, contenente piccoli pezzettini di carne o pesce. L’idea è quella di accostare questa bevanda all’acqua che il gatto deve comunque sempre avere a disposizione o aggiungerla ai pasti della giornata in modo da insaporire le pietanze.

Particolarmente adatta, poi, per i gatti “crocchettomani”, quelli che disdegnano l’umico e che tendono a mangiare solo crocchette e che dunque hanno una maggior necessità di idratazione.

La particolarità di questa bevanda sta poi anche nella scelta del packaging. Siamo dubbiosi se ci ricordi di più alcune lattine di birra artigianale o alcuni cibi cinesi già pronti per il consumo, tipo Ramen o Noodles in tazza o vaschetta.