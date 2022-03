Vicenza, troppi clienti pregiudicati: un bar viene chiuso per 15 giorni

di Luca Venturino 10 Marzo 2022

Il bar Hollywood Cafè di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, aveva la curiosa peculiarità di attrare una particolare categoria di clienti. In più occasioni, infatti, gli agenti dell’Arma dei Carabinieri locale hanno notato l’abituale presenza di più persone pregiudicate per reati contro la persona, il patrimonio e anche in materia di stupefacenti e armi.

In più occasione, inoltre, le pattuglie in servizio nella zona sono dovute intervenire per sedare aggressioni, liti o più banalmente per ristabilire l’ordine pubblico in seguito alle azioni di più soggetti in stato di ubriachezza molesta. Un provvedimento del questore di Vicenza, però, ha messo la parola fine (almeno temporaneamente): citando le sue stesse parole, si era venuta a creare “situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che per la salute dei cittadini”. Scatta dunque il provvedimento di sospensione per quindici giorni della licenza ad esercitare e a somministrare alimenti e bevande: si tratta della seconda volta per il bar in questione, che era già stato chiuso nel 2019.