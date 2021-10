Victoria Beckham: “Al ristorante solo verdure bollite”

di Marco Locatelli 1 Ottobre 2021

La ex cantante delle Spice Girls, Victoria Beckham, non cede alle tentazioni nemmeno al ristorante. Al River Cafè’s Table 4 podcast la Beckham ha confidato che adora il pane tostato integrare ricoperto di sale e le verdure bollite.

“So che sembro molto noiosa quando si parla di alimentazione, ma mi piacciono i toast integrali salati. È quel genere di carboidrato che mi fa sentire bene e poi io adoro il sale”, ha dichiarato.

Lei stessa si definisce un incubo per i ristoranti per via delle sue singolari preferenze: “Amo le verdure al vapore, condite con dell’aceto balsamico, che però condisco io da sola. Preferisco che i cibi vengano cucinati in modo molto semplice, non sopporto olio, burro o salse. E non mangio carne, a differenza di mio marito David e dei miei figli”.

E nemmeno il popolare chef Gordon Ramsay, amico della famiglia, riesce a smuoverla: “È un nostro carissimo amico, mi dice sempre di non aver mai visto nessuno con una disciplina così ferrea come la mia, quando si tratta di alimentazione. Non sarò sicuramente la persona più eccitante per come mangia, eppure mi piace bere a tavola e posso diventare un’ottima ospite a cena”.