Victoria Beckham sfotte David Beckham apicoltore: “Assaggerò la sua roba appiccicosa”

di Luca Venturino 28 Settembre 2022

Ehi, non guardateci così. Vero, in fondo un po’ maliziosi lo siamo, ma a onore del vero è difficile non cogliere i doppi sensi nel più recente video pubblicato da Victoria Beckham sul suo profilo di TikTok. Prima, però, un po’ di contesto: durante il periodo del lockdown il buon vecchio David si è innamorato dell’apicoltura (dopotutto chi non si è improvvisato panettiere, pasticciere o virologo durante quelle lunghe giornate?) tanto da portare alcuni alveari nel giardino di famiglia; e a distanza di due anni l’ex calciatore è ancora profondamente appassionato dalla produzione di miele – con evidente intrattenimento dei suoi famigliari.

Il video comincia con Victoria che passeggia per il giardino popolato dalle arnie: “Sono qui con David mentre raccoglie… la sua roba appiccicosa” commenta. Avvicinandosi al marito, poi, lo inquadra e spiega al pubblico: “Ecco, sta per rilasciare la sua roba appiccicosa” continua, “il suo nuovo lotto di roba appiccicosa”. Poi, mentre David osserva con occhi scintillanti di orgoglio il frutto del suo lavoro, Victoria prende in mano un vasetto traboccante di miele e torna alla carica: “Bene, ho preso un po’ di roba appiccicosa e ora andrò ad assaggiarla” ha spiegato. “Vi farò sapere il gusto della roba appiccicosa di David… Darò un voto da uno a dieci e vi farò sapere!”.