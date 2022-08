Villaggio della Birra, dal 9 all’11 settembre torna il più longevo festival birraio italiano

di Marco Locatelli 8 Agosto 2022

Il Villaggio della Birra, il più longevo festival birrario italiano, celebrerà la sedicesima edizione al Parco dell’Acqua di Rapolano Terme (Siena) dal 9 all’11 settembre 2022.

“Dalla prima edizione nel 2006 in un angolo sperduto della Val d’Arbia (Bibbiano, Buonconvento) – fanno sapere gli organizzatori – è sempre stato un vero e proprio Festival non una semplice fiera, nato per celebrare la nostra amicizia con molti birrai belgi e poi allargatosi anche agli altri birrai, come succede con le amicizie vere. Dopo l’edizione dello scorso anno caratterizzata dalle restrizioni Covid stiamo preparando una celebrazione di questo mondo che posa i piedi nelle tradizioni e nelle sperimentazioni”.

Ogni mastrobirraio con la propria filosofia produttiva, con le proprie birre più o meno estreme, intriganti, piacevoli, scostanti, tutte legate da un medesimo trait d’union: la birra artigianale di qualità

Sabato 10 Settembre ore 14:30, in ricordo di Armand Debelder, ci sarà come ospite Karel Goddeau della Geuzestekerij De Cam di Gooik (Belgio) uno dei più apprezzati birrai del Pajottenland. Alle 17 insieme a Marc Limet (Kerkom Brouwerij), Marc Bereins (Loterbol Brouwerij) e Marta Resmini (Brasserie de la Senne) Lorenzo Kuaska Dabove condurrà un laboratorio focalizzato sulla Versnijbier o Mengbier antica usanza dei birrai belgi, bruxellesi e fiamminghi in particolare, di tagliare l’ostico lambic con birre ad alta fermentazione per creare una birra più fruibile ma che, al tempo stesso, avesse ben presenti alcune caratteristiche del lambic.

Domenica 11 Settembre alle 12:30 Luca Giaccone (curatore, fin dalla prima edizione, della Guida alle birre d’Italia pubblicata da Slow Food Editore) proporrà ai presenti un percorso sul “modo italiano” di fare sour. Alle 14:30 una esclusiva chiacchierata e bevuta insieme ai birrai d’oltreoceano presenti al Villaggio e Kuaska. Alle 17, sempre Lorenzo Kuaska Dabove affiancherà Jef Van den Steen (scrittore, storico e birraio) in un laboratorio dove verrà fatto un viaggio nel mondo delle birre trappiste belghe (Orval, Westmalle e Westvleteren)

Per i laboratori prenotazioni obbligatoria a questo link. Sabato alle 18 moderata da Simone Cantoni, una Tavola Rotonda pubblica sullo “Scrivere di Birra”.

Birra a gettoni

Acquistando il bicchiere del Festival e uno o più gettoni i visitatori potranno compiere un percorso tra le birre artigianali spiegate e raccontate da chi le produce. Il costo della birra quindi è a gettoni acquistabili all’ingresso del Festival (o in prevendita) e varierà a seconda della birra scelta.

Accanto alla birra l’altro grande protagonista da sempre del Villaggio è il cibo di qualità, declinato nelle sue tante sfumature, preparato e proposto da “attori” diversi. Per mangiare e bere è quindi necessario acquistare i gettoni alle casse (o in prevendita) ed il numero dei gettoni varierà a seconda del piatto scelto. Start Pack e gettoni acquistabili in prevendita a questo link.

Dal 2008 il Villaggio della Birra è una tappa del Campionato Nazionale Homebrewers organizzato da MoBi Movimento Birrario Italiano e anche quest’anno la giuria, presieduta da Lorenzo Dabove (Kuaska), l’11 settembre si riunirà per proclamare il vincitore del Tredicesimo Concorso HB al Villaggio. Primo premio un impanto all-in-one da 45lt offerta da BrewTaurus.