Villoresi: demolito l’Autogrill simbolo del boom economico

È stato demolito lo storico Autogrill Villoresi Ovest, che fu il simbolo degli anni del boom economico italiano. L’area di servizio venne costruita nel 1958 sull’autostrada A8 Milano-Varese, ed era nota a tutti per la sua caratteristica forma che la faceva assomigliare a un’astronave.

L’Autogrill era infatti sormontato da un gigantesco arco rovesciato di circa 27,5 metri d’altezza, che ne fece un gioiello architettonico che arrivò addirittura a guadagnarsi la copertina della rivista Life negli anni ’60. Anche l’azienda, a proposito di quell’area di sosta, parla di “uno degli Autogrill più rappresentativi di sempre. Una struttura che ai tempi sembrò uscita da un film di fantascienza, un’icona del modernismo made in Italy”. Oggi quell’edificio è stato demolito per lasciare il posto a qualcosa di più moderno, magari più simile all’area di servizio parallela, la Villoresi Est, aperta nel 2013 e caratterizzata da un “vulcano” eco sostenibile che incamera energia solare o freddo a seconda delle stagioni. Una struttura che l’azienda definisce “il più avveniristico Autogrill mai realizzato”.

Insomma, come a dire che quello snodo lì, vai a sapere perché, deve essere un punto cruciale per Autogrill, che A Villoresi sperimenta l’architettura più ardita e il futuro delle sue aree di sosta. Di certo aveva un senso vedere passato e futuro così affiancati sull’autostrada, ma evidentemente i piani di Autogrill per Villoresi Ovest sono altri.

[Fonte: Varese News]