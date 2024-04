Vincenzo Capuano apre a Bari, promettendo mille pizze gratis all’inaugurazione

Vincenzo Capuano apre a Bari, in via Niccolò Piccinni, offrendo mille pizze gratis ai suoi primi clienti.

Carboidrato, forma rigorosamente tonda, sforbiciata che inevitabilmente è diventata anche e soprattutto marchio di fabbrica. L’impero, se così vogliamo già definirlo, di Vincenzo Capuano continua a crescere (forse sarebbe più corretto dire a lievitare?), e dopo la più recente apertura nel cuore di Napoli, eccolo approdare a Bari con un progetto dal nome che è già quasi manifesto: Jamme Ja.

Si tratta, di fatto, del primo vessillo di casa Capuano nella vicina Puglia – un approdo che il nostro stesso protagonista ha voluto celebrare con un post pubblicato sulla sua (affollatissima) vetrina social. “Non è soltanto una nuova pizzeria” si legge. “È per me un sogno, un messaggio importante”.

Vincenzo Capuano e l’approdo a Bari, tra pizza e pasta e patate

Vincenzo Capuano rappresenta il muscolo della terza generazione di una stirpe di pizzaioli, che alla maestria con forno e farina ha saputo affiancare una prolifica carriera da comunicatore e personaggio televisivo. Capuano è, di fatto, uno dei protagonisti del daytime culinario di Rai Uno con “È sempre mezzogiorno”, l’iconica ammiraglia di Antonella Clerici, ma è anche e soprattutto stato capace nell’incanalare la propria popolarità, come dicevamo in apertura di articolo, verso la vetrina dei social.

Ma torniamo a noi, e alla prima apertura a Bari, facendo un poco di spazio per le cosiddette norme operative: Jamme Ja sorge al numero 158 di via Niccolò Piccinni, e ha ufficialmente tirato su per la prima volta la saracinesca nella serata di ieri, giovedì 4 aprile. Serata che pare abbia preso rapidamente i connotati dell’assedio, come suggerisce la più recente storia pubblicata su Instagram da Vincenzo Capuano, dove appare l’ora – le due e 25 del mattino – e la scritta “Oggi a Bari è successo qualcosa di unico”.

Non stentiamo a crederci, a dire il vero. Vincenzo Capuano, è bene notarlo, aveva promesso di offrire ai presenti le prime mille pizze della sua prima sede barese (tant’è che la fila al di fuori del locale aveva preso a ingrossarsi già nel primissimo pomeriggio). “La sede di Bari è pronta, nel mio piccolo sogno imprenditoriale aprire sempre più a Sud mi rende orgoglioso” ha ancora commentato Capuano sui suoi canali social. “Altri posti di lavoro, altri sogni, altro valore per il brand e per il territorio che si ospita con amore. Vi aspetto giovedì 4 aprile dalle 18 con pizze gratis, eventi, regali per i primi che arrivano e poi immancabilmente la pasta e patate di nonno Enzo. Jamme Ja”.