Vincenzo Capuano apre una nuova pizzeria in centro a Napoli

È evidentemente una cosa buona e giusta che, quando l’intenzione pare essere quella di fondare un piccolo impero, il motto da esibire sul vessillo sia forte ed eloquente. Poche parole, per carità, ma precise e necessarie per trasmettere la propria identità. Ecco, ci pare che Vincenzo Capuano abbia scelto bene: “Vivere di pizza è meraviglioso”. Che bisogno c’era di aggiungere altro?

Abbiamo il vessillo sotto cui raccogliere gli amanti della tonda, dunque. E l’impero? Beh, quello è un lavoro in corso: al momento le insegne di casa Capuano si contano anche e soprattutto nel territorio partenopeo – da piazza Vittoria a Pozzuoli, passando per Pompei e il Vomero – con qualche incursione di terra meneghina. Ora però se ne aggiunge un’altra: Vincenzo Capuano si sta preparando per una nuova apertura a Napoli, nel pieno cuore del capoluogo partenopeo.

Vincenzo Capuano ancora a Napoli: tutti i dettagli della nuova apertura

A onore del vero è bene notare che, al momento, le informazioni circa questa nuova avventura partenopea sono pochi e rarefatti. Abbiamo le coordinate spaziali, già vagamente accennate nelle righe precedenti: la nuova pizzeria di Vincenzo Capuano dovrebbe sorgere, stando a quanto riportato dai colleghi di Napoli Today, in piazza Trieste e Trento con affaccio su piazza del Plebiscito, ad appena una manciata di passi dal teatro San Carlo.

Un secondo grappolo di dettagli riguarda, a essere più precisi, l’effettivo luogo di nascita della pizzeria. Ancora una volta ci giungono in soccorso le indiscrezioni già riportate da Napoli Today: il nuovo capitolo partenopeo di Vincenzo Capuano dovrebbe andare a occupare gli spazi di un palazzo risalente al ‘700, sviluppandosi su due livelli e offrendo ai propri commensali circa un centinaio di posti a sedere.

Due piani, dunque, e anche due forni – un accorgimento necessario per servire con la dovuta efficienza i clienti (tanto locali che provenienti da fuori, beninteso) che affolleranno la nuova pizzeria.

Sono ben poche, invece, le informazioni riguardanti la data di apertura: le fonti locali raccontano che il locale è “quasi ultimato”, con le ore a venire che potrebbero essere calde per l’annuncio del taglio del nastro.

Manca ancora un ultimo tassello – le voci che popoleranno il menu, naturalmente. Stando a quanto lasciato trapelare i clienti avranno la possibilità di scegliere tra le specialità del classico street food napoletano, con pizze a portafoglio e fritti classici. E le pizze? Beh, immaginiamo che la selezione di tonde obbedirà all’antico adagio di “squadra che vince non cambia”: da Vincenzo Capuano ci aspettiamo una tradizionale tonda napoletana con cornicione abbondante. Tagliata con le forbici, è chiaro.