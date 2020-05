Vincenzo De Luca diventa Super Mario e salta sulle pizze: il gioco satirico

Come lo vedete Vincenzo De Luca nei panni di un novello Super Mario intento a racimolare mascherine saltando sulle pizze?

No, non siamo impazziti, vi riportiamo semplicemente quello che abbiamo scoperto andandocene in giro per il fantastico mondo del web. Stiamo parlando di un nuovo, divertentissimo videogioco online ironico, che di certo vi porterà via qualche ora del vostro tempo, strappandovi più di un sorriso.

Nel videogioco dallo stile vintage il presidente della Regione Campania, ormai idolo indiscusso del popolo dei social, si trova a vestire gli abiti da idraulico che furono dell’icona della Nintendo degli anni Novanta. E, come lui, salta (basta cliccare con il mouse per fargli fare un balzo) alla ricerca di mascherine, o nel tentativo di evitare i pericolosissimi runner che gli vanno incontro.

Al posto dei cubi con il punto interrogativo, per permettere a De Luca la scalata verso le mascherine più in alto, ci sono poi delle gigantesche pizze volanti, incubo del delivery del presidente della Campania.

In sottofondo, oltre a una musica tipicamente napoletana (mandolino, Funniculì eccetera), le sue frasi più famose. E, a ogni game over, Vincenzo De Luca vi saluterà con una sua perla di saggezza, tratta dai suoi ormai famosissimi comizi video ai tempi del Coronavirus (personalmente, ci ho giocato finché non mi ha parlato dei lanciafiamme alla festa di laurea).

Ah, il videogioco lo potete trovare qui, ma noi vi avvisiamo: può creare più dipendenza di una buona pizza margherita consegnata a domicilio.