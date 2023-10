Vincenzo Tiri apre a Potenza la Panettoneria

di Luca Venturino 21 Ottobre 2023

Un nuovo progetto per definire e valorizzare ancora più l’identità di un percorso che, a uno sguardo anche distratto, potrebbe essere definita con i connotati più solenni della stirpe – quella del lievitato per eccellenza, naturalmente. Vincenzo Tiri fa bis in quel di Potenza, e a fianco di Tiri Bakery – pasticceria dedicata al panettone con tutte le declinazioni del caso, gelato compreso; fresca di riapertura dopo tre settimane di lavori – inaugura la Panettoneria, definita dallo stesso Tiri come “il luogo e la boutique del panettone”.

Un nuovo progetto che conferma e al contempo amplia l’universo del gusto di Vincenzo Tiri che, stando a quanto riportato dai colleghi di Cibo Today, avrebbe aperto in maniera ufficiale i battenti nella giornata di giovedì 19 ottobre. Ma bando alle ciance: diamo un’occhiata alle novità che accompagneranno l’inaugurazione della Panettoneria e vediamo in che modo andrà a cambiare la “sorella” Tiri Bakery.

La Panettoneria di Vincenzo Tiri: tutti i dettagli della nuova apertura

Compilato il più scontato elenco sulle cosiddette norme operative – luogo e data di apertura e declinazione, almeno per massimi sistemi, del nuovo locale – partiamo, per l’appunto, dalla lista del nuovo. Una su tutti si qualifica come grande novità della Panettoneria, e cioè la cosiddetta Tiri Experience, che lo stesso Vincenzo Tiri definisce come “un percorso degustazione di quattro portate, sia dolci che salate, interamente a base di panettone”.

Di nuovo, come accennato in apertura di articolo, squilla limpida la filosofia di Vincenzo Tiri – “il panettone non è più un prodotto stagionale”, ma un “ingrediente di tutti i piatti, di tutte le stagioni e di tutti i momenti della giornata”. La sopracitata Tiri Experience è proprio questo: entrée con il panettone al vapore, Club Sandwich, bruschettone, fetta di panettone con gelato e infine specialty coffee accompagnato da praline, disponibile per pranzo e per cena presso la Panettoneria previa prenotazione. Il commento del nostro protagonista? “So che è un po’ una follia… ma preparatevi a gustare il panettone come non l’avete mai fatto prima”.

Chiudiamo, infine, sbirciando curiosi nel futuro prossimo della Tiri Bakery, apparentemente destinata – di nuovo, stando alle indiscrezioni di Cibo Today – ad avvicinarsi maggiormente all’impronta di una bakery di stampo internazionale dove si farà strada la più collaudata formula della degustazione. “Durante l’anno ci saranno una serie di novità che finora avevamo messo da parte perché tutte le monoporzioni erano declinate sull’uso del panettone“ ha spiegato Vincenzo Tiri. “Invece adesso inizieremo a fare anche pasticceria tradizionale, recuperando alcune ricette di famiglia”. E chissà che, nel frattempo, l’insegna della Panettoneria non faccia il suo approdo anche in altre città: d’altro canto si tratta, secondo lo stesso Tiri, di “un format che si presta benissimo per altre aperture, e devo dire che mi è già stato proposto”.