di Manuela 26 Agosto 2021

Ci siamo: a ottobre si terrà a Fiera Verona la Special Edition di Vinitaly 2021. E sarà in presenza, sempre pandemia permettendo, si intende.

Gli eventi collaterali di Vinitaly 2021 sono iniziati già da un po’, ma era attesa la definitiva conferma di quella che è stata ribattezzata Vinitaly Special Edition. Le date sono quelle annunciate in precedenza: la kermesse si terrà dal 17 al 19 ottobre.

Alla Fiera di Verona troveranno spazio buyer, distributori e delegazioni estere provenienti dai principali paesi interessati all’evento. Non mancheranno, poi, incontri con i professionisti della Gdo, dell’Ho.re.Ca., delle enoteche e della stampa specializzata. Confermiamo anche che ci saranno aree speciali dedicate alle masterclass, alla mixology e anche ai vini biologici.

Contemporaneamente, poi, saranno attivi anche:

Wine2wine business form: evento dedicato alla Wine industry

Sol&Agrifood: Salore internazionale dell’agroalimentare di qualità

Enolitech: il Salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino, birra e olio

Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere, ha espresso soddisfazione per essere riusciti a organizzare tale manifestazione. Mantovani spera che il settore sia uscito definitivamente da questa crisi economica senza precedenti causata dalla pandemia da Coronavirus. Grazie ai vini simbolo del Made in Italy, siamo al centro di un fenomeno collegato ai “consumi di rivalsa” post-Covid, una sorta di effetto traino da cui è importante ripartire per riuscire a consolidare ulteriormente le quote di mercato.