Vinitaly, al via la Special Edition dal 17 al 19 ottobre

di Luca Venturino 13 Ottobre 2021

Tutto è pronto il Vinitaly Special Edition, in programma nell’area fieristica della città di Verona dal 17 fino al 19 ottobre. Si tratta di un’iniziativa dedicata esclusivamente agli operatori del settore, con l’intento di facilitare il rilancio del comparto economico legato a questo mondo.

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha descritto l’evento come “indispensabile in questo periodo di ripartenza”, e, in relazione alla città di Verona che continua a confermarsi come polo di un turismo sempre più attento, ha dichiarato che “avere un’edizione speciale con centinaia di partecipazioni in presenza sarà elastico fondamentale per il rilancio dell’economia e dell’intero territorio”.

Parole ottimiste anche quelle del governatore della regione Luca Zaia, che parla di un vero e proprio “rinascimento fieristico del Veneto”. Più in particolare, Zaia sottolinea come i produttori di vino veneti stiano scalpitando all’idea di poter tornare a esportare. Il Vinitaly Special Edition ambisce proprio a rispondere a questa necessità: 400 espositori, rappresentati del meglio delle aziende italiane per qualità e dimensioni, potranno interagire 200 buyer qualificati provenienti da tutto il mondo inseguendo l’obiettivo regionale di arrivare alla soglia dei 7 miliardi di euro per il settore export.