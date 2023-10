VinNatur Genova 2024: torna l’evento dedicato ai vini naturali

di Manuela Chimera 19 Ottobre 2023

Prendete l’agenda: se domenica 21 e lunedì 22 gennaio 2024 non avete particolari impegni e vi trovate per caso dalle parti del capoluogo ligure sappiate che torna l’appuntamento con la nuova edizione di VinNatur Genova 2024, la kermesse dedicata ai vini naturali.

VinNatur Genova 2024: cosa aspettarsi?

VinNatur Genova è la rassegna tutta dedicata ai vini naturali. La location dell’evento sarà quella dei Magazzini del Cotone al Porto Antico e l’organizzazione sarà ovviamente a cura di VinNatur, l’Associazione Viticoltori Naturali nata nel 2006.

Questa associazione è stata fondata col preciso scopo di unire insieme i piccoli vignaioli italiani ed europei in modo da rendere più facile per loro far conoscere i vini prodotti. Inoltre è anche l’occasione per i vignaioli di aumentare le proprie conoscenze per quanto riguarda la viticoltura e l’enologia. Naturali, si intende.

I Magazzini del Cotone ben si prestano a ospitare una manifestazione come questa. In realtà, originariamente, erano stati costruiti a fine Ottocento in modo da permettere di stoccare le merci provenienti da tutte le parti del mondo e afferenti al porto di Genova. Attualmente, invece, quei 31mila metri quadrati (suddivisi su quattro piani) sono utilizzati per ospitare manifestazioni ed eventi.

Il che ci sta visto che, oltre agli spazi, ha anche un ottimo affaccio sul mare e sul golfo di Genova.

In questa edizione di VinNatur faranno capolino 90 produttori provenienti da Italia, Austria, Spagna, Francia e Ungheria. Questi viticoltori porteranno con loro i loro vini per permettere i necessari assaggi grazie a un ricco calendario di degustazioni.

Dalle ore 10 alle ore 18 i vignaioli metteranno in mostra le loro etichette, facendo conoscere ai visitatori i loro metodi produttivi. I visitatori potranno partecipare alle degustazioni che avranno come corollario utili suggerimenti su come accompagnare questi vini con prodotti tipici del territorio.

Infatti, oltre al vino, sarà allestita un’apposita area Food. Non mancheranno poi diverse masterclass di approfondimento. Angiolino Maule, presidente di VinNatur, ha poi dichiarato che “Siamo profondamente convinti che il vino naturale sia un’espressione di natura, cultura e tradizione: un’arte che rispetta la terra, il vigneto e la storia. In un mondo sempre più omogeneo il vino naturale ci ricorda l’importanza di preservare la diversità e la bellezza di un’agricoltura sana”.

E ancora che “VinNatur Genova 2024 è un’opportunità straordinaria di condividere ancora una volta questa nostra visione con il pubblico di wine lovers in un mercato, quello del capoluogo ligure, che da tempo accoglie e apprezza il vino naturale e che abbiamo scelto per ospitare questa manifestazione a partire dal 2015“.

Ah, già, dimenticavamo. Per quanto riguarda i biglietti di ingresso, non cercateli online perché si possono acquistare solo il loco localmente. Il biglietto giornaliero costa 20 euro e comprende il calice per la degustazione e la guida dell’evento. Il biglietto per entrambe le giornate, invece, costa 35 euro.