Vino, 8mila bottiglie francesi raggiungeranno New York con una nave a vela

di Luca Venturino 9 Maggio 2022

Ottomila bottiglie di vino francese che, dalle coste europee, salpano alla volta di New York. Nulla di strano, direte voi: il concetto di commercio è vecchio di qualche migliaio di anni, e le vendite transatlantiche avvengono praticamente tutti i giorni. Vero, ma ciò che rende particolare questa traversata è che avviene tutta a bordo di una nave a vela. I gemelli Jacques e Olivier Barreau hanno infatti costruito la Grain de Sail per circa 1,5 milioni di euro come parte del loro impegno per rendere la navigazione transatlantica più sostenibile e, sebbene la barca ospiti un piccolo motore fuoribordo (obbligatorio per legge per l’attracco nei porti a stelle e strisce), il viaggio in questione è stato finora interamente alimentato dall’energia eolica.

Realizzata in alluminio, la Grain de Sail ha una capacità complessiva di 18 mila bottiglie e rappresenta in tutto e per tutto una ‘retro-innovazione’: come abbiamo accennato in apertura, non c’è nulla di nuovo nemmeno nelle navi a vela, ma l’idea di impiegarle nell’anno corrente come mezzo sostenibile è indubbiamente innovativo. Un tema, quello della sostenibilità, che è ripreso anche dal cargo, composto in prevalenza da vini biodinamici.

Chiaro, fare affidamento sul vento piuttosto che alla più concreta potenza meccanica della benzina aumenta i costi e i tempi. Secondo Jacques Barreau, tuttavia, “Se avessimo una barca a vela delle dimensioni di una nave da carico convenzionale, il costo sarebbe approssimativamente lo stesso”.