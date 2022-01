Vino, 9 italiani nella classifica dei più ricercati

Wine Searcher ha redatto la classifica Top 100 Most Searched-For Wines, che fornisce un'idea delle tendenze di mercato nel settore del vino.

di Luca Venturino 3 Gennaio 2022

Wine Searcher, portale di riferimento per tutti coloro che amano il vino, ha redatto la nuova ‘Top 100 Most Searched-for Wines‘: una classifica che elenca i cento vini più ricercati su internet nel mese di dicembre 2021, in modo da fornire una fotografia esatta (seppur indicativa) delle tendenze di mercato nel settore.

L’unico vino italiano nelle prime 10 posizioni è il Sassicaia di Tenuta San Guido, che occupa un rispettabilissimo sesto posto dietro a Pétrus, Château Mouton Rothschild, Dom Pérignon, Château Lafite Rothschild e Château Margaux. Per trovare il prossimo tricolore scendiamo al numero 14, dove figura il Tignanello dei Marchesi Antinori e poi, ancora più giù, alla posizione numero 30, ecco il Masseto. Ornellaia è poco più in basso, alla posizione numero 39, e poco dopo (42) troviamo Solaia dei Marchesi Antinori. Ultimo rappresentate del Bel Paese nei primi cinquanta posti è il Monfortino di Giacomo Conterno, che occupa la 49esima posizione.

Chiaro, non fasciamoci troppo la testa: il prossimo italiano non è così lontano dalla prima metà della classifica, anzi. Il Flaccianello della Pieve di Fontodi occupa la 52esima posizione, a soli tre posti dell’ultimo vino nostrano. Le ultime due etichette italiane che figurano nella Top 100 Most Searched-For Wines sono, infine, Le Pergole Torte di Montevertine (numero 82) e il Barolo di Bartolo Mascarello (posizione numero 96).