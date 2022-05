Vino: al via il fondo pubblico da 25 milioni per la promozione delle etichette Dop e Igp

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto per il fondo pubblico da 25 milioni di euro per la promozione del vino con etichette Dop o Igp.

di Luca Venturino 3 Maggio 2022

Nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto che istituisce il cosiddetto “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, che di fatto prevede lo stanziamento di una cifra complessiva di 25 milioni di euro atta alle attività per potenziare la commercializzazione e la promozione del vino con etichette Dop e Igp.

Nello specifico, il decreto in questione consente il finanziamento di campagne di informazione (in particolare quelle che vertono sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche), azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (stampa, tv, radio, affissioni) e i canali digitali (azioni web e new media tramite social network etc.) volte a sottolineare gli alti standard di qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità dei prodotti vitivinicoli e partecipazioni a fiere ed esposizioni nell’ambito del settore con rilevanza internazionale.

Tra le altre attività concesse, segnaliamo anche gli esercizi di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale Ho.Re.Ca e i corsi di formazione professionale presso le scuole alberghiere. Le domande dovranno essere presentate dai Consorzi di tutela del settore; mentre i requisiti, l’importo massimo dei progetti e i criteri di selezione saranno definiti in seguito con un apposito decreto.