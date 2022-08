Vino, anche Ferrari Trento anticipa la vendemmia: 16 giorni prima rispetto all’anno scorso

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

L’imperversare del grande caldo ha determinato un anticipo generale nelle operazioni di vendemmia – una tendenza a cui si è trovata ad aderire anche Ferrari Trento, che di fatto ha posto il via libera 16 giorni prima rispetto allo scorso anno. La colpa, come vi abbiamo appena anticipato, è delle temperature eccessivamente alte, che di fatto ricordano la bollente annata del 2003: in questo contesto la bolla del Trentino assicura che, nonostante l’andamento stagionale (e i preoccupanti dati circa la produttività del settore) le prospettive dal punto di vista qualitativo sono buone – grazie “alle piogge di inizio agosto” ma soprattutto “ai particolari accorgimenti messi in pratica nei vigneti di Chardonnay e Pinot Nero di Ferrari Trento”.

Pratiche e accorgimenti che, come sottolinea in una nota Marcello Lunelli, enologo e vicepresidente di Ferrari Trento, permettono di ottimizzare l’impiego di acqua facendo ricerca su nuovi portainnesti, compreso gli apparati radicali di tipo M di ultima generazione. Importante, in questo contesto, il supporto fornito dalle ricerche dell’Università di Milano con il supporto di Winegraft, di cui lo stesso Marcello Lunelli è presidente, che di fatto garantiscono di risparmiare fino al 40% del consumo di acqua. Importante notare, infine, che l’azienda ha deciso di investire in vigneti sempre più in alta quota – una scelta avveduta che permette di rispondere alle sfide del cambiamento climatico mantenendo costante la qualità del prodotto.