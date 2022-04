Vino, avviato il confronto per le modifiche del sistema di etichettatura

di Luca Venturino 8 Aprile 2022

È ufficiale: il sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio ha dato il via al gruppo di lavoro atto a riformare il sistema di etichettatura del vino. L’annuncio è arrivato in seguito a un incontro del sottosegretario con Lorenzo Cesconi, presidente della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI) e Andrea Di Palma, segretario nazionale di ADICONSUM.

Incontro che, a sua volta, è stato organizzato in seguito dell’invio della lettera che le due associazioni in questione hanno scritto in data 24 marzo al Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e al sottosegretario Centinaio per chiedere, per l’appunto, un confronto circa una modifica dell’attuale sistema di etichettatura, in modo da rispondere in maniera più efficace alla sempre crescente richiesta di chiarezza e completezza di informazioni da parte dei consumatori. Si tratta, a onor del vero, della prima volta nella storia che un’associazione di produttori di vino e una di consumatori si uniscono per un obiettivo comune, ed è ben comprensibile che sia capitato in questo contesto: l’etichetta, da intendere come carta d’identità dei prodotti, deve necessariamente indicare informazioni chiare e trasparenti; e pertanto rappresenta uno strumento fondamentale tanto per il consumatore che per il produttore.