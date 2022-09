Vino: Botter e Mondodelvino fondano Argea, un nuovo polo del Made in Italy

di Luca Venturino 30 Settembre 2022

Argea è un gruppo nato dalla collaborazione di due colossi del mondo del vino italiano, Botter e Mondodelvino, e declinato secondo la regia del Fondo Clessidra: ambizioso e pronto a proporsi come nuovo polo del Made in Italy, Argea punta ad affrontare la sfida rappresentata dal mercato globale inscrivendo le etichette italiane nei più alti standard di qualità e sostenibilità. Si tratta, in altre parole, di un nuovo e importante giocatore del settore vitivinicolo nazionale, forte di ricavi complessivi di circa 420 milioni di euro nell’anno passato di cui il 95% realizzati all’estero; e che punta a crescere ulteriormente grazie all’apporto di un piano investimenti al 2025 dal valore di circa 50 milioni di euro.

Barbera, Nebbiolo, Moscato, Sangiovese, Trebbiano, Prosecco, Pinot Grigio, Primitivo, Montepulciano d’Abruzzo, Nero d’Avola – il roster di etichette proposte da Argea è innegabilmente ricco, e di fatto già rodato alle difficili declinazioni dell’export: attualmente la società ha mercato in 85 Paesi, che spaziano dai grandi amici storici del vino italiano – Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Paesi scandinavi – alle più recenti tradizioni enologiche, come Cina e Corea del Sud. L’impegno del gruppo nell’ambito Esg trova fondamenta concrete in numerose certificazioni di prodotto e processo, e una roadmap che attesta un’impronta futura volta alla sostenibilità e responsabilità sociale in linea con gli obiettivi europei. Rimarrà da vedere, tuttavia, come si comporterà in risposta alle nuove, rigidissime linee guida recentemente adottate dall’Oms.