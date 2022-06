Vino, cantina Ucraina in zona occupata dalla Russia vince prestigioso premio

di Dissapore 9 Giugno 2022

Un produttore di vino in Ucraina, i cui vigneti si trovano ai margini del territorio appena occupato dalla Russia, ha vinto l’oro nei prestigiosi premi Decanter World Wines. “Non posso dire che siamo rimasti sorpresi di aver vinto perché il nostro vino è davvero, davvero buono”, ha affermato Svitlana Tsybak, amministratore delegato della cantina Beykush e presidente dell’associazione ucraina dei produttori di vino artigianali.

Il numero di piccoli produttori di vino in Ucraina ha iniziato a crescere dopo il primo intervento della Russia nel 2014, ricorda il Guardian. All’inizio del 2015, la moneta ucraina si è svalutata di due terzi, rendendo costose le merci importate e provocando un’esplosione di beni di consumo di fabbricazione ucraina come vestiti, cibo e arredamento.

La cantina Beykush si trova vicino alla città di Ochakiv, nella regione meridionale di Mykolaiv, in Ucraina. È ancora sotto il controllo ucraino, ma le forze russe hanno messo gli occhi sull’area, che ospita una base navale strategica. E la cantina ha documentato di recente sulla sua pagina Facebook le bombe nei campi.

Questo è il terzo anno che Beykush ha presentato il suo vino. Poiché esportare alcolici dall’Ucraina è costoso e difficile e i visti per gli ucraini nel Regno Unito fino a poco tempo fa erano quasi impossibili, Tsybak e il suo team hanno fatto di tutto per portare le bottiglie ai giudici di Decanter. Due anni fa hanno inviato alcune bottiglie con un diplomatico ucraino in volo a Londra. L’anno scorso, hanno portato il loro vino cassa per cassa in Spagna e poi lo hanno spedito nel Regno Unito. Quest’anno l’hanno inviato in Ungheria. Hanno spostato sei casse oltre il confine, una alla volta. Ma il loro amico in Ungheria non è stato poi in grado di portarle nel Regno Unito. A quel punto, era iniziata la guerra e così un altro amico è intervenuto, portando in aereo due valigie riempiendole con 30 bottiglie.

Cinquanta vini sono stati premiati con l’oro da esperti giudici volati a Londra. Sono stati 18.244 i produttori da tutto il mondo che hanno presentato i loro vini. La degustazione ai premi Decanter è alla cieca, quindi i giudici non avevano idea che avrebbero premiato un produttore colpito dalla guerra.