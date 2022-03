Vino, crescono le vendite nei supermercati: +5,9% a valore

La ricerca iri per Vinitaly ha studiato il mercato del vino in relazione alla sua performance nei supermercati della Distribuzione Moderna.

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Cresce sia in valore che in volume il mercato del vino nel settore della Distribuzione Moderna, con un incremento rispettivo del 5,9% e dell’1,8%, mentre il prezzo medio della bottiglia sugli scaffali dei supermercati si assesta a 5,55 euro. Questi i dati redatti dalla ricerca Iri per Vinitaly, presentati in anteprima in preparazione della 18esima edizione della tavola rotonda su Vino e DM organizzata da Veronafiere e Vinitaly.

Si calcola, inoltre, che l’intero mercato del vino possa vantare una produzione complessiva di 700 milioni di litri con un valore di 3 miliardi di euro, con le bollicine che in particolare fanno registrare un vistoso incremento dei volumi (+17,9%) e valori (20%) dei formati diversi dalla più tradizionale bottiglia da 0,75 litri. I dati, poiché comprendono anche il semi-lockdown del primo bimestre del 2021, sono leggermente inflazionati, ma sufficienti a trarre un quadro complessivo dello stato del settore di riferimento: nella classifica dei più venduti spicca il tridente Chianti-Lambrusco-Montepulciano d’Abruzzo, con vendite che raggiungono i 10 e i 15 milioni di litri ciascuno, ma con una flessione del Lambrusco (-6,7% a volume e -5,7% a valore) e un buono spunto del Chianti (+3,7% e + 5,4%).

Segue a moderata distanza, con un quinto posto, il Vermentino che crescete del 21,9% e del 25,5%; e poi ancora Primitivo (del 5,2% e dell’11%), Pignoletto (del 5,6% e del 2,6%) e Valpolicella (del 15,9% e del 16,9%). Dando invece un’occhiata veloce ai vini “emergenti” dell’anno passato, troviamo il primo posto del podio occupato da Lugana con notevole +34%, l’Amarone con +32% e il Valpolicella Ripasso +26%. Buona la performance del Nebbiolo con +22%, del Ribolla, +19%, del Sagrantino, +16%, e del Brunello di Montalcino, +13%. A volume il primo posto va al Moscato (+29%), poi il Prosecco (+22%), il Fragolino (+16%), il Muller Thurgau (+15%), l’Asti (+14%) e il Brachetto (+12%).