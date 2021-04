Vino: dal Trentino arriva il Trentodoc Day, una giornata di appuntamenti gratuiti

Un’intera giornata di appuntamenti virtuali dedicati alle “bollicine di montagna”, come ama definirsi il Trentodoc: è il Trentodoc Day, manifestazione online organizzata dall’Istituto Trento Doc.

Un palinsesto di incontri e appuntamenti via videochat e social (con gli strumenti che tanto abbiamo imparato a usare in questi mesi, nostro malgrado) per approfondire la conoscenza con un grande vino del territorio italiano.

Il Trentodoc Day si terrà il prossimo 10 maggio e vedrà la partecipazione di 27 case spumantistiche che dialogheranno con esperti, giornalisti e opinion leader e con i sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier e del Masters of Wine Institute. Tutti saranno impegnati a raccontare il Trentino (Wine Region of the year 2020 per Wine Enthusiast) e la sua produzione vitivinicola.

Un evento di divulgazione ed educazione di prodotto che ci piacerebbe veder replicato anche altrove, perché siamo convinti che la consapevolezza parta dalla conoscenza, e che ai consumatori vada raccontato sempre di più il lavoro che si fa sul nostro territorio.

Quindici appuntamenti in programma, dalle 10 alle 21.30, in italiano e in inglese (perché si sa quanto sia fondamentale il mercato estero per le nostre produzioni) dedicati alla sostenibilità, al turismo enogastronomico, gli affinamenti, al ruolo delle donne e, ovviamente, al vino.