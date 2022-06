Vino, dall’Australia le bottiglie in plastica riciclata

Sul mercato australiano sono state lanciate le nuove bottiglie per il vino in plastica PET riciclata al 100%. Una soluzione ecologica e il cui utilizzo contribuirà a ridurre l’impronta id carbonio nel settore vinicolo. Stando a quanto si legge su foodanddrinkbusiness.com, le nuove bottiglie in plastica sono l’83% più leggere, in questo modo vengono ridotte […]