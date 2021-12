Vino e liquori a Natale, sempre più italiani (+98%) li cercano online

di Marco Locatelli 23 Dicembre 2021

Sono sempre di più gli italiani che, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, si apprestano a cercare e acquistare vino e liquori online.

In generale, l’interesse per gli alcolici sulla rete è cresciuto nel 2021 del +6,5%, ma in questi giorni pre-natalizi si è registrato un vero e proprio boom; come riporta l’ultima indagine del portale specializzato nella comparazione dei prezzi Idealo la crescita è del +98%.

A farla da padrone – come scrive Federvini sul suo sito ufficiale – sono, ovviamente, Spumante, Prosecco e Champagne, il cui interesse online è stato pari al 52% delle ricerche degli utenti, se consideriamo la prima metà di dicembre 2021. Seguono i liquori e gli amari per il dopo pasto, con il Rum che si attesta all’11%, seguito dal Whishy (10%), gli Amari (9%) e i Vini (8%).

I liquori si posizionano al secondo posto nella classifica del 2021 con un aumento del +52% e Cognac & Brandy al terzo, con un aumento del +33%.

L’identikit dell’acquirente online di vini e liquori è l’uomo (nel 59% dei casi), di una età compresa fra i 25 e i 34 anni (26%) e le ricerche vengono condotte principalmente su dispositivi mobili (84%).