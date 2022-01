Vino: è morta Silva Maestrelli, figura chiave del vino etneo

E’ morta all’età di 54 anni, dopo una lunga malattia, Silva Maestrelli, figura chiave della valorizzazione del vino etneo. Proprietaria della Tenuta di Fessina a Castiglione di Sicilia, l’enologa viveva sull’isola da una quindicina d’anni, e aveva portato il suo know how e il suo entusiasmo, infondendo nuove energie nella produzione di vini alle pendici […]

di Valentina Dirindin 30 Gennaio 2022

E’ morta all’età di 54 anni, dopo una lunga malattia, Silva Maestrelli, figura chiave della valorizzazione del vino etneo. Proprietaria della Tenuta di Fessina a Castiglione di Sicilia, l’enologa viveva sull’isola da una quindicina d’anni, e aveva portato il suo know how e il suo entusiasmo, infondendo nuove energie nella produzione di vini alle pendici dell’Etna. Nel 2007 era arrivata insieme al marito Roberto in Sicilia, e aveva fondato il suo progetto, diventando la prima donna produttrice di vino alle pendici del vulcano.

“Con grande dolore comunichiamo che Silvia ci ha lasciato. Sei stata un faro ed un esempio per tutti noi, attraverso la tua sensibilità e la tua gentilezza ci hai insegnato cosa voglia dire sacrificio e passione, amore per un lavoro e cura per le cose care”, hanno scritto i collaboratori della sua azienda vitivinicola sulla pagina Facebook della tenuta. ” Hai creato un progetto e nel contempo una casa, un azienda, ma anche una famiglia. Quello che lasci oggi non è solo un ricordo, ma un tesoro, un dono che porteremo con noi per sempre. La tua energia, la tua generosità e la tua forza ci accompagneranno nei momenti più difficili. Ci uniamo alla famiglia e alla figlia Lavinia nel cordoglio. Sappiamo che sei serena lassù, continueremo a portare avanti con orgoglio ed amore i tuoi insegnamenti. Grazie per tutto”.