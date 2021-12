Vino: è scomparso Andrea Franchetti, celebre produttore tra Toscana e Sicilia

di Valentina Dirindin 7 Dicembre 2021

È scomparso all’età di 72 anni Andrea Franchetti, storico produttore di vino amatissimo per le sue intuizioni geniali che gli hanno permesso di dare vita a due realtà interessantissime, l’una in Toscana e la seconda in Sicilia.

Il mondo del vino italiano sta in queste ore piangendo la figura di un produttore visionario, coraggioso, a capo di due realtà interessanti e prestigiose: da un lato la Tenuta di Trinoro in Val d’Orcia in Toscana, dove dal 1991 Andrea Franchetti ha avuto l’intuizione di piantare – nei terreni argillo-calcarei e ghiaiosi molto simili a quelli della zona del Bordeaux – varietà bordolesi, dando vita a rossi ricchi e atti all’invecchiamento.

Dall’altro l’altra “pazzia” di Andrea Franchetti fu quella di scommettere su Passopisciaro, tenuta sulle pendici dell’Etna a circa 1000 metri di altezza sopra l’omonima piccola frazione, da lui ristrutturata partendo da zero. Proprio di questi luoghi Franchetti si era innamorato, decidendo di farci del vino: così il suo arrivo sull’Etna ha contribuito alla rinascita della viticoltura a partire dal Nerello Mascalese, e alla scoperta dei vini etnei da parte del mercato internazionale. Tra i risultati conseguiti sull’Etna da Franchetti anche la creazione dei vini di Contrada, sul modello dei cru di Borgogna, e l’ideazione del festival internazionale del vino “Le Contrade dell’Etna”.