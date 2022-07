Vino, fermata banda che vendeva finto Bordeaux a prezzi altissimi

Venti persone arrestate in Francia per un giro di finto Bordeaux, venduto a prezzi altissimi come il vero vino nobile del Medoc, mentre le bottiglie contenevano prodotti di bassa qualità provenienti da altre zone del paese (ma anche della Spagna). Il capo della banda, un enologo e un broker sono accusati di frode organizzata, contraffazione e riciclaggio di denaro. Ha detto il pubblico ministero Frédérique Porterie: “I clienti pensavano di acquistare sul mercato bottiglie di vino Bordeaux di etichette conosciute e affidabili a prezzi convenienti, in realtà stavano prendendo vini di fascia bassissima, provenienti da zone lontane e che nulla avevano a che fare con la regione del Médoc”.

Gli inquirenti hanno scoperto la contraffazione casualmente, indagando sullo spaccio di droga nel sud-ovest della Francia: a un certo punto si sono imbattuti in macchine per la stampa di etichette di vini. Dopo otto mesi di indagini sono arrivati a smascherare una frode organizzata dal proprietario di un vigneto nel Médoc. Il vino veniva comprato a basso prezzo in Francia e in Spagna, e poi imbottigliato ed etichettato come Bordeaux. Per sfuggire ai controlli destinati ai vini più pregiati, queste bottiglie venivano spacciate come Bordeaux di fascia media.