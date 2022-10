Vino, frode da record in Cina: vendevano bottiglie di contrabbando per 51 milioni di dollari

In Cina si sta indagando una rete di vendita di vino di contrabbando dal valore complessivo di 51,4 milioni di dollari.

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Un giro da affari del tutto illecito dal valore complessivo di oltre 50 milioni di dollari: ci stiamo riferendo a quanto sta accadendo in Cina, dove le autorità governative hanno di recente aperto un’indagine penale sulla vendita di vino di contrabbando. Secondo quanto lasciato trapelare, si tratterebbe di fatto una maxi frode che, negli ultimi anni, avrebbe generato ben 51,4 milioni di dollari; qualificandosi dunque come uno dei più grandi casi di contrabbando di vino mai scoperti nel contesto del Paese del Dragone.

È importante notare che, stando ai rapporti redatti dalle autorità coinvolte nelle indagini, i responsabili degli illeciti in questione avrebbero evaso delle tasse per un valore complessivo di 17,5 milioni di dollari. Più precisamente, l’intero affare era di fatto portato avanti da un solo rappresentante di un’azienda di Bordeaux in Cina, che nel corso degli ultimi dieci anni avrebbe venduto etichette grand crus classé a una serie di commercianti locali, compresi alcuni dei maggiori operatori dell’intero contesto nazionale. A partire dal 2017, tuttavia, avrebbe cominciato – grazie alla connivenza di altri due commercianti – a organizzare l’invio verso la Cina continentale di vini di alta gamma di origine estera utilizzando però fatture e dichiarazioni doganali falsificate.

L’intero castello di carte è crollato addosso ai responsabili quando le autorità competenti hanno notato che alcuni dei vini che circolavano nel mercato di Fuzhou portavano il nome di un importatore che ha tuttavia negato di aver mai condotto affari con le rispettive cantine produttrici: una volta smascherati i colpevoli, la polizia ha arrestato 39 individui e coinvolto 222 autorità di Shanghai, Pechino, Shenzhen e Fuzhou.