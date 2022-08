Vino gratis per dimenticare il volo cancellato, l’iniziativa all’aeroporto di Londra

di Marco Locatelli 3 Agosto 2022

Volo in ritardo o cancellato? All’aeroporto di Londra-Heathrow la catena Kimpton Hotels ha deciso di offrire ai clienti di un volo in ritardo o cancellato un bicchiere di vino, per rendere meno amaro il disagio.

Un vero e proprio calice di “supporto emotivo” gratuito che viene offerto al momento del check-in qualora il volo presentasse ritardi o cancellazioni.

L’iniziativa è stata annunciata sui canali social della compagnia, che su Twitter ha scritto: “Annuncio importante: Volo in ritardo? Cancellato? Festeggiate con noi! A partire da questo fine settimana, se il vostro volo è stato ritardato o cancellato, vi verseremo un bicchiere di vino (lo chiamiamo “bevanda di supporto emotivo”) al check-in! Sappiamo che è dura là fuori!”.