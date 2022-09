Vino, i più cresciuti nelle vendite online sono Lugana (+54%) e Primitivo di Manduria (+65%)

di Luca Venturino 29 Settembre 2022

Nel corso del 2021 la Lugana e il Primitivo di Manduria si sono distinti come le produzioni a denominazione con una crescita più notevole nelle rispettive categorie nel contesto delle vendite online di vino, con crescite del 54 e del 65%: si tratta di quanto emerso dalla fotografia scattata dai dati dell’Osservatorio nato dalla partnership tra Nomisma Wine Monitor e Vino.com; che sottolineano anche le ottime performance in crescita del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore nel contesto degli spumanti (+6%) e del Salento Igt per i rosati (+86%).

È interessante notare, muovendoci nel contesto di questa ricerca, che nella categoria dei cosiddetti “fine wines”, il 40% delle bottiglie vendute di Amarone della Valpolicella e Barolo è acquistato in Lombardia e nel Lazio; mentre in Emilia Romagna e in Toscana spicca un particolare apprezzamento per lo Champagne. Altrettanto degno di nota è il fatto che le vendite sono di fatto trascinate in primis da clienti uomini, responsabili di oltre l’80% delle bottiglie acquistate nel corso dell’anno.

Dando un’occhiata al nostro caro vecchio Stivale, invece, si può apprendere che la Lombardia rappresenta la prima regione di acquisto, con percentuali che vanno dal 25% delle vendite totali nel caso del Salento Igt a oltre il 36% per il Lugana; mentre il secondo posto del podio è occupato dal Lazio sia per il Primitivo di Manduria (15%) sia per il Salento Igt (14%), il Veneto per il Lugana (14%). Medaglia di bronzo, infine, per ‘Emilia-Romagna per il Valdobbiadene Prosecco Superiore (12%). Il prezzo medio delle bottiglie vendute è stato di 8,69 euro per il Primitivo (sostanzialmente stabile rispetto al 2020), 8,46 euro per il Lugana (+5,6%), 6,66 euro per il Valdobbiadene Prosecco (+4,7%) e 6,58 euro per il Salento Igt, la denominazione che ha registrato il maggior incremento di prezzo rispetto all’anno precedente (+8,6%).