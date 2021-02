Vino: il Buttafuoco Storico festeggia 25 anni con uno show in tv

Il Buttafuoco Storico, vino bandiera dell’Oltrepò Pavese, festeggia i venticinque anni dalla nascita del suo Club addirittura con uno show in televisione.

Un’intera serata dedicata al vino (un’occasione per gli appassionati, che in effetti non possono contare su molti appuntamenti così “pop” da poter finire sullo schermo di casa), condotta da Andrea Pucci su Milano Pavia TV, la prima rete lombarda, martedì 9 Febbraio alle 21.10.

Il Buttafuoco Storico Show porterà sul palco produttori di vino e li alternerà ai comici, e siamo pronti a scommettere che il livello di risate andrà di pari passo con quello alcolico. Nel corso della serata verrà annunciata anche la linea di bottiglie in edizione limitata, disponibili al pubblico nel corso dell’anno 2021 e interamente dedicata al 25esimo anniversario.

Da febbraio 2021 ,infatti, sarà disponibile la Bottiglia Celebrativa dei 25 anniprodotta dai 17 vigneti storici dei soci in soli 700 pezzi. Le nuove etichette, disegnate per l’occasione, vedono ancora una volta protagonista il veliero dalle vele infuocate, simbolo della storia del vino e da decenni impressa sul collo delle bottiglie di Buttafuoco Storico a garanzia della loro autenticità.

Oltre la bottiglia celebrativa, la linea limited edition nell’arco del 2021 sarà arricchita dal celebre Chinato, tanto apprezzato come aperitivo o dopo cena e disponibile da Settembre dopo oltre sette mesi di affinamento, e da due grappe: la più tradizionale bianca e giovane e un’inedita invecchiata in legno, entrambe realizzate con le vinacce del Buttafuoco Storico.