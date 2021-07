Vino: il grado alcolico medio è cresciuto negli ultimi 30 anni (colpa del climate change?)

di Dissapore 26 Luglio 2021

Il grado alcolico dei vini in media si è alzato negli ultimi 30 anni: non è una notizia sorprendente nel senso che la tendenza in crescita, tra gli addetti ai lavori, era ben percepibile. Ma ora l’impressione viene confermata dai dati, e l’ipotesi fatta è che potrebbe essere anche a causa del climate change. Liv-ex, l’indice che analizza i vini sul mercato secondario, ha nel suo enorme database circa 35.000 referenze, quasi 20.000 di queste sono stati verificate dal team del magazzino, che ha controllato le bottiglie una per una. Un’analisi che, come effetto collaterale rispetto a delle esigenze propriamente logistiche, ha anche fornito alcune interessanti informazioni sul cambiamento dei livelli di alcol, concentrandosi su alcune delle più importanti regioni vinicole del mondo.

I vini rossi californiani, piemontesi e toscani hanno visto un aumento significativo dei livelli alcolici dagli anni ’90 agli anni 2000, quando si sono stabilizzati o hanno iniziato a diminuire leggermente. Il Bordeaux, invece, ha continuato a salire, mentre la Borgogna è l’unica delle cinque regioni a mostrare poco movimento. La maggior parte delle spiegazioni per l’aumento dei livelli di alcol si concentra sul cambiamento climatico. In parole povere, l’aumento delle temperature porta a uve più mature con più zucchero, e quindi più alcol.

Tuttavia, questo non racconta tutta la storia. In una certa misura, la maturazione dell’uva può essere moderata modificando le pratiche in vigna, come la gestione della chioma o il tempo di raccolta. In cantina si possono utilizzare diversi lieviti per controllare i gradi alcolici. In alcuni casi – come è probabile che accada per alcune aziende vinicole della Borgogna – i produttori di vino possono semplicemente smettere di zuccherare (aggiungendo zucchero prima della fermentazione per aumentare il livello di alcol risultante). È probabile che anche le preferenze di stile abbiano avuto un ruolo nel guidare queste tendenze.