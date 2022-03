Vino: il mercato degli accessori crescerà del 5,2% all’anno, secondo una stima

di Luca Venturino 14 Marzo 2022

Shaker, cavatappi e soprattutto decanter e calici: il mercato degli accessori legati al mondo del vino e degli spirits continua a crescere di dimensione e popolarità, tanto che si stima un incremento su base annua del 5,2% entro il 2028. A dare i numeri in questo caso è un report redatto da Million Insights, che stima un valore di mercato intorno ai 3,37 miliardi di dollari entro sei anni (contro i 2,24 registrati nel 2020).

Come accennato, decanter e bicchieri sono di gran lunga le scelte più popolari: che si tratti di acquisti pratici o semplicemente dettati dal piacere estetico, questi prodotti rappresentavano il 40% del mercato degli accessori nel 2020, e si stima che continueranno a crescere secondo un ritmo ben superiore alla media. Bene anche gli shaker, popolari sia a livello professionale nei bar e ristoranti (che rappresentano il 60% del mercato) che nelle case dei privati. La spinta, secondo le ipotesi di Million Insights, è da ricercare nell’aumento del consumo domestico portato dalla pandemia.

Dando un’occhiata alle tendenze globali, si scopre che l’America del Nord rappresenta la quota maggiore per il mercato in questione (e anche degli alcolici in generale, che registrano la dodicesima annata in crescita consecutiva), mentre i Paesi dell’Asia Pacifica è quella che segna le migliori previsioni di crescita (+6,2% su base annua).