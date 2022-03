Vino, il Morellino di Scansano aumenta il prezzo medio (+1,2%) e il posizionamento nei ristoranti

di Luca Venturino 17 Marzo 2022

Il Morellino di Scansano DOCG brinda al 2021 per una crescita a tutto tondo, che coinvolge sia il valore complessivo (+6,7%) grazie a un lieve incremento del prezzo medio dell’1,2%, che il posizionamento, in Italia come all’estero, nelle carte dei vini dei ristoranti. L’annuncio arriva direttamente dal Consorzio Tutela Morellino di Scansano che, in occasione dell’Anteprima 2022 – Chianti Lovers & Rosso Morellino, sottolinea anche come la produzione dell’annata abbia registrato un incremento del 7% rispetto al 2019.

Per essere più precisi, le bottiglie di Morellino che nel 2021 hanno visto la luce sono state 9 milioni e 200 mila, l’80% delle quali è stata venduta in Italia (mentre, tra le destinazioni estere, spiccano per valore e volumi le esportazioni in Stati Uniti d’America, Germania, Belgio e Svizzera). Buono anche il comparto del vino sfuso, con il prezzo per ettolitro che a gennaio 2022 fa segnare un aumento del 47% che catapulta il valore a 330 euro/hl. “Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati emersi da questa indagine” ha commentato Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Tutela Vini Morellino di Scansano. ” La costante crescita di interesse verso i vini del nostro distretto produttivo è evidente. Dobbiamo continuare lungo questo percorso che consolida il posizionamento dei vini della nostra denominazione, attraverso lo sviluppo di un’identità sempre più legata al territorio, alla sua storia ed alla consapevolezza di essere sempre più una delle denominazioni di riferimento in Toscana”.