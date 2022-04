Vino in conferenza stampa per Danilo Gallinari: “È una ricompensa del coach”

di Luca Venturino 4 Aprile 2022

Felpa e jeans, calice di vino in mano e un sorriso compiaciuto in volto: è un Danilo Gallinari palesemente soddisfatto quello apparso in conferenza stampa dopo la vittoria sui Brooklyn Nets, in cui si è distinto come miglior realizzatore della panchina degli Atalanta Hawks realizzando 15 punti in poco meno di 25 minuti. Se però l’outfit casual e l’espressione gratificata sono perfettamente comprensibili, il calice di rosso fa salire qualche dubbio tra i giornalisti.

“Il vino è perché ora siete all’ottavo posto?” chiede infatti uno dei presenti. Gallinari sorride, e svela l’arcano. Non si tratta infatti di uno stunt pubblicitario o di una provocazione: più semplicemente, coach McMillan è solito ricompensare il suo miglior giocatore con una bottiglia di vino, ma poiché nel corso della partita tutti i membri della panchina hanno giocato bene ha deciso di concedere un calice ciascuno. “Perciò ora ce lo godiamo e festeggiamo”, conclude Gallinari. Cin cin!