Vino, in Francia salgono le accise sugli alcolici

A partire dal 1 gennaio 2022, in Francia, sono entrati in vigore alcuni aumenti delle accise sugli alcolici.

di Luca Venturino 4 Gennaio 2022

In Francia, con l’arrivo del nuovo anno, sono entrate in vigore anche le nuove aliquote d’accisa sugli alcolici, compreso chiaramente anche il vino. Più precisamente, stando a quanto riportato sul sito ufficiale del governo francese, si tratta di un aumento delle imposte pari allo 0,2%, calcolato in base al tasso di inflazione del 2020.

Va sottolineato che, nel caso dei nostri cugini d’oltralpe, l’innalzamento delle accise sugli alcolici è un procedimento annuale che viene calcolato secondo la proporzione al tasso di crescita dell’indice dei prezzi (o, in altre parole, il tasso di inflazione) del penultimo anno a quello corrente (quindi, per l’appunto, il 2020). La legge finanziaria, in ogni caso, potrà decidere di diramare nuove disposizioni nel corso dell’anno.