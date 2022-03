Vino, introdotte nel Registro nazionale tre nuove varietà di vite

di Luca Venturino 10 Marzo 2022

Un nuovo decreto redatto in data 25 febbraio 2022 proponeva una serie di modifiche e integrazioni al Registro nazionale delle varietà di vite: il testo è colmo di indicazioni e suggerimenti scritti in legalese stretto che, a noi poveri mortali semplici amanti del vino, risultano pressoché incomprensibili; e tuttavia c’è un elemento decisamente più fruibile che salta immediatamente all’occhio. Ci riferiamo all’introduzione di tre nuove varietà, che vanno ad arricchire ulteriormente il patrimonio ampelografico dello Stivale.

Sì, “vanno ad arricchire” e non “andrebbero”, perché di fatto il decreto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 7 marzo 2022, e dunque i suoi contenuti (anche quelli in legalese, sì) sono ufficialmente approvati: le nuove varietà introdotte si chiamano Ghiandara, Gnoca e Zimellone bianco.