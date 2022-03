Vino: Italian Wine Brands raddoppia il volume d’affari e si conferma primo gruppo italiano

di Luca Venturino 23 Marzo 2022

408,9 milioni di euro di fatturato, frutto di un raddoppio del volume d’affari rispetto al 2020: questi i numeri dei Italian Wine Brands (IWB), che si conferma a gran voce come primo gruppo italiano del vino non cooperativo; consolidando la propria posizione grazie anche all’acquisizione di Enoitalia, il cui fatturato relativo al 2021 è di 208,4 milioni di euro.

Dando un’occhiata ai ricavi dei mercati internazionali e interni, emerge un quadro di sana crescita: i dati indicano un ricavo delle vendite estere pari a 332,3 milioni di euro, forte di un’incredibile crescita del 102,55% rispetto al 2020, mentre sul mercato domestico si ci accontenta di 75,7 milioni (equivalenti a una crescita che per un soffio manca le tre cifre – +91,4%). Degne di nota anche le vendite realizzate in Russia, che ammontano – sempre facendo riferimento al 2021 – a circa 2 milioni di euro, la cui quasi totalità è stata incassata prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. L’anno passato, dunque, si conferma come fondamentale nel percorso di sviluppo di IWB, che ha raggiunto l’obiettivo dichiarato in sede di quotazione in borsa a inizio 2015.

“I risultati di quest’anno sono molto positivi ma il nostro sguardo, come sempre, è già rivolto al prossimo futuro” ha commentato l’Amministratore Delegato Alessandro Mutinelli. “o sforzo compiuto in questi 6 anni di percorso borsistico ci consente ora di essere più forti nell’affrontare un 2022 molto impegnativo dal punto di vista del costo dei fattori produttivi e dell’approvvigionamento delle forniture. Oggi, grazie alla dimensione raggiunta, possiamo infatti implementare strategie specifiche per ciascuna tipologia di prodotto/cliente/canale volte al mantenimento e incremento dei margini di profitto in misura durevole e di soddisfazione per tutti gli stakeholders della società”.