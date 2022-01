Vino, la cantina Santa Margherita dopo un anno da record ora punta agli Stati Uniti

di Marco Locatelli 10 Gennaio 2022

La cantina Santa Margherita punta ora al mercato USA con l’acquisto di una quota di maggioranza della tenuta americana Roco Winery in Oregon, dove viene prodotto il vino Roco, molto conosciuto nel Paese e tra quelli serviti nientepopodimeno che alla Casa Bianca.

La Roco Winery, fondata nel 2001, produce diverse tipologie di vino: spumanti, bianchi da uve Chardonnay e rossi da uve Pinot Noir. La produzione è di circa 180-200 mila bottiglie l’anno per un business da circa 4 milioni di euro.

Dal canto suo la Santa Margherita Gruppo Vinicolo ha chiuso il 2021 con un record grazie ad un fatturato arrivato a ben 210 milioni di euro, dopo 172 nel 2020 e i 184 nel 2019.

Grazie a questa acquisizione il gruppo vinicolo italiano potrà inoltre aggirare il sistema americano del Three Tier System e quindi vendere direttamente nal Pese tutti i suoi vini.

“Il vino dell’Oregon è fiorente. Sapevamo di dover essere in prima linea in una delle regioni vinicole in più rapida ascesa negli Stati Uniti per la nostra prima acquisizione a livello internazionale” ha affermato Beniamino Garofalo, amministratore delegato di Santa Margherita Gruppo Vinicolo.