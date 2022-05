Vino, la classifica dei brand italiani più riconosciuti

di Luca Venturino 16 Maggio 2022

Wine Intelligence ha redatto una classifica nell’ambito del vino piuttosto particolare, che di fatto ignora le più classiche discussioni sulla qualità o sulla complessità per puntare invece i riflettori (manco ce ne fosse bisogno, in effetti) sui brand più “forti” e riconosciuti sul territorio italiano (e oltre), misurando la loro notorietà in relazione con il favore del pubblico. I primi tre posti del podio sono occupati da Ferrari Trento, Berlucchi – o Mr Franciacorta che dir si voglia – e la siciliana Donnafugata. Se vi sembra di già sentito o già visto, non vi biasimiamo: è l’esatta replica del podio dell’anno scorso.

Quarto posto invece per Corvo, marchio storico che però di fatto costituisce una new entry, e quinto posto complessivo per l’iconico Fontanafredda. A un soffio dalla top 5 troviamo Mionetto, marchio simbolo del Prosecco di Valdobbiadene, e Antinori; seguiti a ruota da Feudi di San Gregorio, Sella & Mosca e Zonin. Per incontrare nuovamente un marchio storico della bollicina veneta occorre scendere fino alla posizione numero quattordici, con Valdo, che viene preceduta alle posizioni rispettive da Caviro, Cantina di Soave e Duca di Salaparuta. Chiude i primi quindici posti, infine, la tenuta siciliana Rapitalà.

Di seguito la classifica completa: