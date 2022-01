Vino: la crescita dell’Erbaluce, +77% in 20 anni

di Luca Venturino 10 Gennaio 2022

Quando si pensa al Piemonte del vino è facile che i primi nomi a venirci in mente siano i grandi rossi della Langa come il Barolo e il Barbaresco, o altre produzioni come il Gattinara o il Boca, ma negli ultimi tempi anche le denominazioni minori e a bacca bianca corrono: basti pensare al caso dell’Erbaluce di Caluso, che negli ultimi venti anni ha visto un aumento del 77% degli ettari destinati alla propria produzione.

L’Erbaluce è una Docg dall’area relativamente contenuta – equivalente circa allo 0,5% del vigneto piemontese complessivo – che però sta conquistando il mercato italiano e, soprattutto, estero, con grandi numeri specialmente negli Stati Uniti e nei Paesi dell’Europa settentrionale. Dopotutto, l’Erbaluce (normalmente declinata in tre versioni, e cioè fermo, spumante e passito) rispetta molti dei cinque trend che pare potranno caratterizzare il mercato del vino nel 2022, e l’ultima annata – in particolare modo per il passito – è già stata giudicata come “buona-ottima”.