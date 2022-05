Vino: la domanda per i Bordeaux En-Primeur cala del 20%

di Luca Venturino 23 Maggio 2022

Fermi tutti: cosa significa Bordeaux En-Primeur? Si tratta, in soldoni, di vino che viene acquistato quando si trova ancora nel guscio di legno della barrique, offrendo così ai clienti l’opportunità di aggiungere alla propria cantina personale una produzione particolare prima che questa venga effettivamente immessa nel mercato. Ebbene, l’annata in corso si prospetta cariche di dense nubi temporalesche (un po’ come quella dell’Australia): basti pensare che in un sondaggio effettuato da Liv-ex più della metà degli intervistati ha affermato di aspettarsi un calo della domanda almeno del 20% in volume su base annua.

Una flessione che di fatto si abbatte sull’industria nonostante le produzioni di alta qualità: le degustazioni dello scorso aprile hanno indicato un ottimo indice qualitativo nonostante le numerose difficoltà legate al cambiamento climatico (tanto che il raccolto complessivo di Bordeaux del 2021 ha registrato un calo del 20%), ma le previsioni di mercato sono decisamente negative. Occhi puntati anche sui prezzi di uscita: secondo una previsione richiesta da Liv-ex ai suoi membri commercianti internazionali dovrebbero scendere in media del 2,7% su base annua, mantenendosi quindi ancora ben al di sopra dei livelli della vendemmia 2019, quando i produttori decisero di abbattere i prezzi e immettere le produzioni sul mercato durante l’estate 2020, appena pochi mesi dopo l’inizio della pandemia.