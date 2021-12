Vino: l’Alta Langa Docg cresce del 42%

Risultati positivi per le alte bollicine piemontesi: l'Alta Langa Docg cresce del 42% rispetto al pre pandemia, anche grazie a buone operazioni di promozione.

di Valentina Dirindin 23 Dicembre 2021

Cresce notevolmente un vino che sta dando grandi soddisfazioni al Piemonte: l’Alta Langa Docg fa registrare nel 2021 un +42% delle vendite rispetto ai valori pre-pandemia del 2019.

Le alte ollicine piemontesi chiudono l’anno con un sold-out che lascia ben sperare per il 2022, quando gli ettari di vigneto si assesteranno a quota 350, per una produzione attesa di oltre tre milioni di bottiglie. A oggi il Consorzio dell’Alta Langa conta cinquanta case associate, che producono 80 diverse etichette di Alta Langa Docg; 90 viticoltori per circa 300 ettari di vigneto (1/3 chardonnay, 2/3 pinot nero).

Risultati frutto di un lavoro di affinamento della produzione e anche di promozione: diverse infatti sono le attività svolte quest’anno dal Consorzio, una su tutte l’avvio del progetto pilota di sensibilizzazione dei soci viticoltori per edicare una porzione di terreno alla piantumazione di alberi simbionti del tartufo ideato insieme al Centro Nazionale Studi Tartufo.

“Questi alberi – spiega il presidente del Consorzio Alta Langa Giulio Bava – potranno essere curati direttamente dagli agricoltori, o si potranno stabilire accordi con associazioni di trifolao che se ne occupino in modo da favorire buone pratiche di sviluppo e mantenimento delle tartufaie sul territorio delle colline alte di Langa. Il progetto è stato annunciato lo scorso settembre e acquisisce tanta più importanza in relazione all’iscrizione ufficiale della ‘Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’ nella lista UNESCO del Patrimonio culturale immateriale”.