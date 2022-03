Vino, le giacenze nazionali sono in crescita del 2% su base annua

di Luca Venturino 15 Marzo 2022

Dando un’occhiata ai dati appena pubblicati dal Mipaaf inerenti ai volumi nazionali di vino aggiornati al 28 febbraio 2022 emerge che le giacenze sono in leggera crescita: si è passati, infatti, dai 66 milioni di ettolitri dell’anno scorso ai 67,4 milioni di ettolitri attuali, con un aumento complessivo del 2%.

In particolare, aumentano le giacenze di vini Dop (+0,8% su base annua), di mosto (che cresce in doppia cifra con un +15,5%) e dei vini Igp (+2,8%); mentre registrano un leggero calo i vini varietali (-1,2%) e i vini generici (-1,5%). Da segnalare anche una flessione più consistente nel comparto del vino nuovo in fermentazione, che subisce una contrazione del meno 22%. Paragonando i valori della rilevazione di febbraio 2022 con quella di gennaio 2022, infine, emerge una situazione di sostanziale stabilità: si registra una riduzione delle scorte pari a circa 3 milioni di ettolitri di vini e mosti, ma va ricordato che le misurazioni in questione si occupano di prendere nota più propriamente gli spostamenti e non necessariamente le vendite di vino.