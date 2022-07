Vino, le miss della viticoltura tedesca lanciano una cuvée rappresentativa di tutta la Germania

di Luca Venturino 14 Luglio 2022

Weinkönigin. Ok, sappiamo che, pur leggendo mentalmente, avete preferito saltare questa parola. Non c’è problema, ve la traduciamo noi: si tratta di un titolo che viene affidato ogni due anni in Germania a una reginetta del vino, che nel corso del suo mandato biennale deve portare sulle spalle la responsabilità di essere portavoce e rappresentante del mondo enologico tedesco. Un fardello bello pesante, non c’è che dire, tanto che la nostra Weinkönigin è di fatto aiutata da dodici rappresentanti regionali – una per ogni zona vitivinicola del Paese – che la affiancano nel suo cammino.

La reginetta in carica, Sina Erdrich, ha coinvolto le sue “vallette” in un progetto tanto ambizioso quanto interessante: una cuvée di Riesling che racchiudesse l’intera identità enologica della Germania grazie alla collaborazione di tredici cantine differenti – chiaramente una per ogni regione di produzione. Una linea di unione che viene ripresa perfino nel suo nome di battesimo: Zusammenhalt (sì, sappiamo che avete saltato pure questa), traducibile grossomodo in “coesione”.

Le bottiglie saranno acquistabili on line e avranno due formati: quello tradizionale, da 0,75 litri, in vendita al prezzo di 22,5 euro, e tre doppie magnum che invece verranno messe all’asta. I ricavi verranno interamente devoluti in beneficenza – l’85% ai viticoltori dell’Ahr e il 15% all’associazione Women Against Violence. “Questo vino rispecchia l’intera Germania” ha commentato la reginetta Sina Erdrich. “Con questo vino vogliamo lanciare un messaggio: noi come associazione ma anche noi come intero settore vinicolo dobbiamo puntare alla ‘Zusammenhalt’, alla coesione. Insieme possiamo fare tanto!”.