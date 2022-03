Vino, l’export europeo cresce del 23%: è il primo prodotto per esportazioni

Con un aumento del 23% su base annua, il vino si piazza come primo prodotto europeo per esportazioni nel 2021.

di Luca Venturino 28 Marzo 2022

Il 2021 è stato un anno da record per il valore commerciale agroalimentare delle produzioni europee: nonostante le difficoltà legate al perdurare della pandemia di Covid-19 e i numerosi rincari alle materie prime, il commercio Ue (inteso come somma di esportazioni e importazioni) ha infatti raggiunto un valore di 328,1 miliardi di euro (+7,2% su base annua); mentre l’export raggiunge i 198 miliardi (+7,3% sul 2020). In questo contesto brilla particolarmente il contributo del vino, che può vantarsi di essere il primo prodotto per esportazioni con un aumento del 23% su base annua e un valore complessivo di 17.162 milioni di euro.

Seguono il vino i prodotti a base di cereali trasformati (aumentati dell’8% – una crescita equivalente a 714 milioni di euro), il cioccolato e i prodotti di pasticceria (+11%, che porta a un incremento a valore di 948 milioni). Tornando al settore degli alcolici, si registra che l’incremento maggiore è stato verso gli Stati Uniti (+29% per il vino, +19% per altre bevande) – dopotutto, noi lo sapevamo già che ai nostri amici oltreoceano ultimamente piace alzare il gomito. Per quanto riguarda invece l’export verso la Russia, nuovamente troviamo vino e alcolici come prodotti più esportati in termine di valore: nel 2021 le esportazioni hanno raggiunto un totale di 1.139 milioni di euro, pari al 15% delle esportazioni totali dell’Ue verso questo Paese.