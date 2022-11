Vino, lo stilista Brunello Cucinelli si prepara a presentare la sua etichetta

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

Brunello Cucinelli si affaccia infine al mondo del vino – che con un nome del genere, va detto, era praticamente solo questione di tempo. Stilista e imprenditore celebre per aver fondato l’omonima azienda, Cucinelli ha deciso di declinare il suo talento imprenditoriale anche nello sfaccettato ma generoso mondo del vino con un’etichetta che nasce in quel di Solomeo, piccola frazione del comune di Corciano, nella piena provincia di Perugia. Un luogo decisamente significativo: proprio qui, infatti, è iniziata l’avventura imprenditoriale del nostro protagonista.

Il vino in questione, a cui di fatto Cucinelli aveva già accennato nel corso di un convegno sul tema della “bellezza”, realizzato dal Consorzio Vini Valtellina, con la regia di Giacomo Mojoli, sarà affidato alla regia enologica di Riccardo Cotarella, uno dei più affermati winemaker del nostro caro vecchio Stivale, presidente degli enologi italiani e dell’Union Internationale des Enologues. La presentazione ufficiale dell’etichetta avverrà in quel di Milano nella giornata del 9 di novembre, in un evento riservato all’Istituto dei Ciechi.

Quel che è particolarmente interessante da notare, stando a quanto dichiarato in passato dallo stesso Cucinelli, è che si tratta di una produzione non necessariamente declinata alla rigida maglia del mercato: “Noi facciamo il vino per donarlo” aveva commentato l’imprenditore “non so come si possa rendere produttiva un’attività economica tanto incerta”.