Vino, Massimo Ferragamo ha venduto la tenuta di Castiglion del Bosco a Montalcino

di Luca Venturino 4 Marzo 2022

La tenuta di Castiglion del Bosco, dall’ormai lontano 2003 guidata da Chiara e Massimo Ferragamo, è stata ceduta. La proprietà, situata tra le colline di Montalcino, si esente per circa 2 mila ettari nel cuore della Val d’Orcia ed era nota nel mondo del vino per la produzione di Brunello.

L’annuncio arriva dalla stessa azienda tramite una nota che non lascia trasparire troppi dettagli: il nuovo proprietario viene semplicemente presentato come “un importante family office internazionale”, mentre il management non subirà alcuna variazione. “La decisione di questo avvicendamento nasce con l’obiettivo di garantire lo sviluppo futuro sia della parte ospitalità che di quella agricola dell’intera proprietà” si legge nella nota in questione “e avviene nel segno della continuità. Massimo e Chiara Ferragamo rimangono infatti coinvolti nell’azienda, e viene confermato anche il management, a partire dal ceo Simone Pallesi”.

La tenuta di Castiglion del Bosco vanta anche un resort di lusso che, dal 2015, è gestito da Rosewood Hotels & Resorts: anche in questo caso non ci sarà alcun cambio di gestione, e la struttura andrà incontro a un ampliamento con 19 suite private di nuova concezione.